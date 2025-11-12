Dünya Şehirleri Kültür Forumu 5. Kültür Raporu Yayımlandı

Dünya Şehirleri Kültür Forumu (World Cities Culture Forum) tarafından yayımlanan 5. Kültür Raporu, 45 dünya kentinin kültür politikalarındaki güncel eğilimlerini ortaya koydu.

Raporda 260 milyondan fazla kişiyi temsil eden 45 şehirden derlenen veriler ve vaka çalışmaları yer alıyor.

Ekim ayında yayımlanan rapor, kültürel veriler ve kültürel politikalar konusunda en kapsamlı kaynak olup 2012, 2015, 2018 ve 2022 baskılarına dayandırılıyor.

"Kültürün hem yaşamları hem de mekanları dönüştürdüğü fikrini savunuyoruz"

Şehir ortaklarına yönelik detaylı anketten ve kültürel projelerin hayata geçirilmesine ilişkin 125'ten fazla yeni vaka çalışmasından yararlanılarak hazırlanan raporda şehirlerin kültürü, kültürün sağlık ve refahtaki rolü, yeni teknoloji ve yapay zekanın etkileri, turizm ve kamusal alanda temsil konuları ele alındı.

Raporun ön sözünde forumun kurucusu Justine Simons'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Dünya Şehirleri Kültür Forumu'nda kültürün şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dair ortak bir inançla birleşiyoruz. Kültürü, toplulukları birbirine bağlayan, inovasyonu tetikleyen ve kent yaşamının geleceğini şekillendiren altın iplik olarak tanımlıyoruz. Kültür ve şehirler alanında dünyanın en büyük liderlik ağı olarak, ekonomik büyümeden turizme, sağlık ve refaha kadar kültürün şehir yaşamının her alanına nüfuz ettiğinde hem yaşamları hem de mekanları dönüştürdüğü fikrini savunuyoruz."

Kovid-19 salgınının ardından şehirler, kültürü yeniden toplumsal yaşamın merkezine yerleştirdi. "Gece ekonomisi" olarak adlandırılan konser, etkinlik ve açık hava faaliyetleri, birçok kentte canlanırken kültürel katılım oranları da yükselişe geçti.

Gençlerin kültürel üretime ve karar süreçlerine katılımı önem kazanıyor

Raporda, "Bu yıl şehir sakinlerinin yüzde 40'ı bir müzeyi ziyaret ettiğini, yüzde 35'i canlı müzik dinlediğini ve yüzde 46'sı başka bir canlı performansa katıldığını bildirdi." ifadelerine yer verildi.

Kentlerde toplam 1,3 milyar turistin ağırlandığı belirtilen raporda kültür ile turizm arasındaki yakın ilişkiye işaret edildi ancak turizmin büyümesinin şehir sakinlerinin yaşam kalitesi ve altyapı üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulunuldu. Rapora sürdürülebilir turizmi teşvik eden girişimlere yer verilen bölüm de eklendi.

Rapordaki veriler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) işbirliğiyle geliştirilen çerçeve ve göstergeler kullanılarak şehirlerden derlendi.

Forumun verilerine göre 45 şehirde toplam 3 bin 21 müze, 4 bin 12 halk kütüphanesi, 4 bin 157 tiyatro salonu, 3 bin 41 sinema, 1086 kültür merkezi, 4 bin 150 canlı müzik mekanı bulunuyor. Ayrıca yıl içinde 30 moda haftası etkinliği, 906 film festivali etkinliği, 6 bin 184 müzik festivali etkinliği, 30 tasarım haftası etkinliği düzenlendi.

Rapor, şehirlerin yüzde 97'sinin gece ekonomisine yönelik politikalar yürüttüğünü, yüzde 94'ünün yaratıcı üretim alanlarını (atölye, prova alanı, sanatçı stüdyosu gibi) korumayı öncelik haline getirdiğini ve yüzde 88'inin kültür ile iklim veya çevre departmanları arasında işbirliği geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerin sanat üretiminde yeni alanlar açtığı belirtilen raporda gençlerin kültürel üretime ve karar süreçlerine katılımının giderek önem kazandığı vurgulandı.

"İstanbul'un güçlü kültür geçmişi, küresel kültür haritasında daha görünür konuma ulaşabilir"

Kültürün şehirlerin sadece ekonomik değil sosyal bağlarını da güçlendirdiği vurgulanan raporun sonuç bölümünde "Kültür, şehirlerin kalbidir. Onu desteklemek, geleceğin dayanıklı kentlerini inşa etmektir." değerlendirmesi yer aldı.

Londra, Paris, Seul, Toronto ve Tokyo'nun kültürel altyapı yatırımlarında ön sıralarda yer aldığı vurgulanan raporda şehirlerin dayanıklılığını artırmak için kültürün stratejik planların merkezinde olması gerektiğinin altı çiziliyor.

İstanbul, geçmiş yıllarda forumun üye şehirleri arasında yer aldı. Raporda öne çıkan eğilimler, kentin güçlü kültürel mirasıyla yaratıcı sektörleri destekleyerek gece ekonomisi ve kamusal kültür alanlarını geliştirmesinin önemini gösteriyor.

Raporda ayrıca, "İstanbul'un güçlü kültür geçmişi, raporda öne çıkan yenilikçi şehir politikalarıyla birleştiğinde küresel kültür haritasında daha görünür konuma ulaşabilir." değerlendirmesine yer verildi.