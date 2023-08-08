Dünya Şehirler Günü İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şehirler Günü etkinliklerinin İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) HABİTAT tarafından 2023 yılı teması "Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Geleceğin Finansmanı" olarak belirlenen Dünya Şehirler Günü etkinliklerine ilişkin Bakanlıkta toplantı yaptıklarını belirtti.

Bakan Özhaseki, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destek ve himayelerinde, 2023 yılı Dünya Şehirler Günü'ne bu yıl 31 Ekim'de ilk kez bir ilçe belediyesi, Üsküdar'ımız ev sahipliği yapacak. Sürdürülebilir kentlerimiz için ortak evimiz dünyamız için güçlü projeler ortaya koyarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.