Dünya şampiyonu milli sporcu Akçakoca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya şampiyonu milli sporcu Akçakoca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Dünya şampiyonu milli sporcu Akçakoca'dan Vali Yıldırım'a ziyaret

Çekya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5'i altın 9 madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Çekya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5'i altın 9 madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emirhan, Çekya'daki Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda 5 altın, ikişer gümüş ve bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Yıldırım, milli sporcunun başarısıyla sevindiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin ve Tekirdağ'ın gururu oldun. İnşallah daha güzel başarılarla ismini duyarız. Seninle gurur duymaya da devam ederiz." dedi.

Ziyarette milli sporcuya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve annesi Özlem Akçakoca da eşlik etti.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Aziz Yıldırım Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title