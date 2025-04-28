Dünya Şampiyonu, M.O.F Luc Debove'dan İleri Pastacılık Masterclass'ı

FRANSA'nın dünyaca ünlü pastacılık okulu École Ducasse yöneticileri ve şefleri, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine eğitim verdi. Meilleur Ouvrier de France (M.O.F) unvanına sahip, dünya şampiyonu, École Nationale Supérieure de la Patisserie'nin (ENSP) Direktörü Chef Luc Debove, gerçekleştirdiği masterclass ve seminerlerle genç şef adaylarına ilham kaynağı oldu. Pastacılığa dair teknik bilgi, yaratıcı vizyon ve uluslararası mutfak disiplininin ön plana çıktığı derslerde öğrenciler, çağdaş Fransız pastacılığına dair ileri teknikleri uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Çikolata, şekerleme ve tatlı mimarisi üzerine odaklanan atölyelerde; lezzet dengesi, sunum estetiği ve ürün dayanıklılığı gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimlerde Chef Luc Debove yalnızca pastacılıktaki değil, aynı zamanda buz sanatı alanındaki yetkinliğine dair bilgileri de öğrencilerle paylaştı. Buz heykelciliğinde kazandığı şampiyonlukla da tanınan Debove, bu alandaki çalışmalarını içeren bir video sunumunu öğrencilerle paylaşarak, gastronominin yalnızca tat ve teknikten değil; aynı zamanda görsel yaratıcılıktan da beslendiğini vurguladı.

DAMICO: ÖĞRENCİLER ULUSLARARASI ALANDA DAHA DA ÖNE ÇIKIYOR

École Ducasse Yöneticisi Thibaut Damico da, Yeditepe Üniversitesi'yle yaptıkları iş birliğinin 10. yılını kutlamaya hazırlandıklarını belirterek "İşbirliğine başlarken temel amacımız öğrencilerin çikolata ve pastacılık alanında en üst seviyelere ulaşmalarını sağlamaktı. Eğitim alan öğrencilerin mutluluğunu gördükçe bu iş birliğinden daha çok mutlu olmaya başladık. Yeditepe Üniversitesi'yle uzun zamandır birçok çalışma yaptık. Bu yıl masterclass'ın üçüncüsü için dünya şampiyonu, M.O.F bir şefle birlikte geldik. Öğrenciler pastacılıkta dünyanın en iyi isimlerden birisi olan Şef Luc Debove ile bir araya gelme şansına sahip oldular. Dünyada pastacılık alanında uzmanlaşmış insan sayısının az olduğunu görüyoruz ve bu nedenle gençlere bu alanda eğitim vererek onlara yeni kapılar açmak istedik. Şef Luc ile gelecek nesillere yeni Fransız tekniklerini öğreterek uluslararası alanda söz sahibi olmalarını sağlayacak mesleki donanımı kazandırmak istiyoruz. Fransa'da iş birliğimiz kapsamında aldıkları pastacılık eğitimi ile Yeditepeli öğrenciler, ABD'de, Avrupa'da birçok büyük şehirde daha da öne çıkıyorlar. Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki yakında 10'uncu yılımızı kutlamak için yeniden geleceğiz. Çok yakında Ecole Ducasse'da Türk mutfağı Masterclass'ı yapacağız" dedi.

DEBOVE: KENDİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÇOK TATMANIZ GEREKİR

Chef Luc Debove ise M.O.F. unvanını almanın önemini şu şekilde açıkladı:

"M.O.F. Fransa'da bir şefin alabileceği en yüksek ünvandır. Alması oldukça zordur. Tamamen bireysel başarıya dayanır. Dünya şampiyonluğunu genelde takımınızla alırsınız ama M.O.F bireyseldir. M.O.F. yarışması her dört yılda bir düzenleniyor. Dondurma, çikolata, mutfak sanatları ve pastacılık gibi alanlarda finale kalan en iyi şefler bu ünvanı almaya hak kazanıyor. Bu unvanı alan şef Elize Sarayı'nda Cumhurbaşkanı'ndan ödül alıyor. Yalnızca M.O.F. unvanına sahip şefler, bu üzerimdeki gibi, yakası Fransız bayrağı renklerinden yapılmış şef gömleği giyebiliyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de, Yeditepe Üniversitesi'nde olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Debove, şöyle devam etti:

"Öğrencilere tavsiyem, kendilerini sürekli geliştirmeleri. Eğer başarılarını sorgularlarsa, ancak o zaman ilerleyebilirler. Ayrıca, gerçekten iyi bir şef olmak istiyorlarsa sürekli tadım yaparak tat hafızalarını geliştirsinler. Sürdürülebilirlik de gastronomi alanında çok önemli. Malzemelerin ve tekniklerin doğru kullanımı, kaynakların daha iyi yönetilmesi açısından büyük bir rol oynuyor. Ayrıca, yapay zeka bugünlerde tariflerde ve tasarımlarda çok işimize yarıyor. Gelecekte pastacılıkta yapay zekanın çok önemli bir rolü olacak."

ÖZİLGEN: KASIM AYINDA LYON'A GİDEREK ECOLE DUCASSE'DA TÜRK MUTFAĞI MASTERCLASS'I DÜZENLEYECEĞİZ

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen de, üniversitenin École Ducasse ile yaptığı eğitim anlaşmasına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Bu ikili eğitim iş birliğimiz kapsamında pastacılık alanında ilerlemek isteyen öğrencilerimizi, her yaz 6 haftalık yoğunlaştırılmış eğitim için Fransa'ya gönderiyoruz. École Ducasse'dan da her yıl Fransız şefler masterclass düzenlemek için üniversitemize geliyor. Biz de aynı şekilde Türk mutfağını tanımak amacıyla bu yıl Fransa'ya kendi eğitmen şeflerimizle giderek hem Fransız öğrencilere hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere yönelik iki ayrı Masterclass düzenleyeceğiz. Kültürel etkileşim adına da bunu çok önemli buluyoruz."