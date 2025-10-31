Haberler

Dünya şampiyonu güreşçiler RTÜK'ü ziyaret etti

Güncelleme:
Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nda finalde Azerbaycan'ı mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcular, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) ziyaret etti.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki Kahramanmaraş'ın Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda düzenlenen Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı yenerek dünya şampiyonu olan milli güreşçileri RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu, makamlarında ağırladı.

RTÜK Başkanı Daniş, Türk sporunda köklü bir yere sahip olan güreşin gençler tarafından yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geleneğimizi var etmeye devam ettirdiğiniz ve başarılarınız için sizinle gurur duyuyorum. Amcam da yağlı güreş pehlivanıydı, biz bu sporun içinde büyüdük. Gençliğimde Çanakkale'de mahalle takımında futbol oynardım. Şimdi baktığımda sporun bana kattığı kimliği görüyorum. Siz pırıl pırıl gençlerin dünya ve Avrupa şampiyonu olarak bu başarıyı elde etmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcuların rekabet duygularını saygı çerçevesinde sürdürmelerinin takdire şayan olduğunu belirten Daniş, Antrenör Ziya Kambur'u, sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

Daniş, RTÜK olarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, spor ve kültürle bütünleşen bir medya anlayışını desteklediklerini söyledi.

"Gençlerimizin spora yönelmesi açısından büyük bir motivasyon kaynağı"

RTÜK Üyesi Hasan Davulcu, sporcuları tebrik ederek, "Güreş, bizim kültürel mirasımızın en güçlü sembollerinden biridir. Sizler hem geleneklerimizi yaşatıyor hem de Türk gençliğine örnek oluyorsunuz. Elde ettiğiniz bu başarılar, gençlerimizin spora yönelmesi açısından büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Antrenör Ziya Kambur da destekleri dolayısıyla RTÜK yöneticilerine teşekkür ederek, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla temsil etmeyi ve geleneksel güreşi genç kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 16 ülkeden 107 sporcu katılmış, 60 kiloda Emircan Çolak ve 75 kiloda Muhsin Barbak dünya şampiyonu olmuşlardı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
