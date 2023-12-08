Dünya Şampiyonu Güreşçi Şamil Azizov: Spor Camiası Filistin'e Destek Veriyor

Rus vatandaşı Dağıstanlı dünya şampiyonu güreşçi Şamil Azizov, spor camiasından birçok kişinin Filistin'e destek konusunda pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ve siyonizme karşı sesini yükselttiğini belirtti.

Rus vatandaşı Dağıstanlı dünya şampiyonu güreşçi Şamil Azizov, spor camiasından birçok kişinin Filistin'e destek konusunda pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ve siyonizme karşı sesini yükselttiğini belirtti.

Avrupa Müslüman Forumu, Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi tarafından Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Filistin İçin Avrupa Zirvesi"nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Azizov, "Birçok suçsuz insan bu soykırımda hayatını kaybediyor. Çocuklar, kadınlar, ihtiyarlar öldürülüyor. Bütün dünya buna şu an suskun." ifadelerini kullandı.

Avrupa Müslüman Forumu'nda da aktif görev alan ve forumun başkanı Abdulvahid Niyazov'un danışmanlığını yürüten Azizov, Filistin İçin Avrupa Zirvesi'ni düzenlemelerinin sebebinin, dünyanın her yerinden iyi niyetli ve vicdan sahibi insanları Filistin ortak paydasında bir araya getirerek Filistin'in sesini dünyaya duyurabilmek olduğunu söyledi.

Spor camiasının Filistin'e desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan Azizov, "Birçok ünlü sporcu, pozisyonunu net bir şekilde ortaya koymakta. Habib Nurmagomedov gibi isimler çok aktif. Filistin'e destek veriyorlar. Siyonizme karşı seslerini yükseltiyorlar. Bu yapılan soykırıma karşı susmuyorlar." dedi.

Azizov, kendisinin de sosyal medya kanallarında, dünya bu haksızlığı görsün diye Filistin'le ilgili haberleri yayınladığını belirtti.

Sporcuların insani yardımda da bulunduğunu aktaran Azizov, önceden yardımların Gazze'ye ulaşmadığını ama bir süredir Mısır tarafından belli sayıda geçişe izin verildiğini hatırlattı.

Azizov, "Yardım konusunda sporcular çok aktif. Mesela Cristiano Ronaldo'nun Filistinlilere olan desteğini hepimiz biliyoruz. Rusya'nın, Kafkasya'nın ünlü sporcuları bu konuda sessiz kalmıyorlar." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus sporcuların 2 yıldır Avrupa'da müsabakalara katılamadığını hatırlatan Azizov, İsrail'e ise yaptığı tüm haksızlıklara rağmen benzer bir yaptırımın uygulanmadığını belirtti.

Azizov, "Dünya liderleri arasında da Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın İsrail'e karşı büyük bir tepkisi var, diğerleri aynı tepkiyi göstermiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.