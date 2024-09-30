Dünya Şampiyonu Erkan Balk, Arnavutluk'ta Yeni Bir Zafer Peşinde

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün dünya şampiyonu milli sporcusu Erkan Balk, 7-12 Ekim günlerinde Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu'nun Arnavutluk'ta düzenleyeceği dünya şampiyonasında yarışacak.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül ve madalya kazanan su altı görüntüleme sporcusu Erkan Balk, dünya şampiyonluğuna yenisini eklemek amacıyla Arnavutluk'a gidecek. Bu kapsamda Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 20'nci Sualtı Fotoğraf ve 6'ncı Sualtı Video Dünya Şampiyonası Arnavutluk'un tarihi şehri Saranda'da gerçekleştirilecek.

7-12 Ekim günlerinde düzenlenecek şampiyonada Eskişehir'li sporcu Erkan Balk, 2023 yılında Küba'da elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından yeni bir şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

Erkan Balk'a dalışta body Akın Bağcılar eşlik edecek. 3 Ekim'de Arnavutluk'a gidecek olan şampiyon sporcuya başarılar dileyen Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen, Balk'ın hem Eskişehir'in hem Türkiye'nin gururu olduğunu belirterek, "Kalbimiz başarılı sporcumuz Erkan Balk ve ona eşlik edecek Akın Bağcılar ile olacak. Yine bize büyük gurur yaşatacaklarına inanıyor, üstün başarılar diliyorum" dedi.