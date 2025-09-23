Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçisi Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu

Çanakkale'de yaşayan Dünya Ağır Sıklet Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Ümit Burunlular'ın çalınan tekerlekli sandalyesi polislerce bulundu.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Burunlular, İl Emniyet Müdürlüğüne, Barbaros Mahallesi Salih Reis Sokak'taki evinin önünde bıraktığı tekerlekli sandalyesinin çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan teknik takip ve saha çalışmalarıyla olaya karışan şüphelinin A.K. olduğu belirlendi.

Şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, tekerlekli sandalyeyi de bularak Ümit Burunlular'a teslim etti.