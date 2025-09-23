Haberler

Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçisi Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu

Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçisi Ümit Burunlular'ın Çalınan Tekerlekli Sandalyesi Bulundu
Çanakkale'de yaşayan milli sporcu Ümit Burunlular'ın çalınan tekerlekli sandalyesi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Burunlular, hırsızlık olayının ardından sandalyenin geri verilmesinden memnuniyet duydu.

Çanakkale'de yaşayan Dünya Ağır Sıklet Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Ümit Burunlular'ın çalınan tekerlekli sandalyesi polislerce bulundu.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 20 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Burunlular, İl Emniyet Müdürlüğüne, Barbaros Mahallesi Salih Reis Sokak'taki evinin önünde bıraktığı tekerlekli sandalyesinin çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan teknik takip ve saha çalışmalarıyla olaya karışan şüphelinin A.K. olduğu belirlendi.

Şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, tekerlekli sandalyeyi de bularak Ümit Burunlular'a teslim etti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
