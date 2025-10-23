Dünya Sağlık Örgütü: Refah Sınır Kapısı'nın geçen hafta açılması gerekiyordu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ateşkesle birlikte Gazze'ye yardım akışının arttığını ancak bunların ihtiyaç duyulanın çok küçük bir kısmı olduğunu belirterek, "Refah Sınır Kapısı'nın geçen hafta açılması gerekiyordu. Mısır'daki El-Ariş Limanı'nda önemli miktarda yardım birikti ve yardımlar sınır kapısı açılır açılmaz Gazze'ye girmeye hazır." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de 2 hafta önce ilan edilen ateşkesin kırılgan ve ihlal edilmiş olmasına rağmen hala geçerliliğini koruduğunu anımsatan DSÖ Genel Direktörü, buradaki krizin henüz bitmediğini ve ihtiyaçların çok büyük olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, " Gazze'de 5 binden fazlası ampute ve 3 bin 600'ü ağır yanık olmak üzere 170 bin fazla kişi yaralandı. En az 42.000 kişi uzun süreli rehabilitasyon gerektiren yaralanmalara maruz kaldı. Her ay 4 bin kadın güvenli olmayan koşullarda doğum yapıyor. Açlık ve hastalıklar durmadı, çocukların hayatları hala risk altında. Fiziksel olduğu kadar psikolojik yıkım da oldu. Tahmini olarak 1 milyon kişinin ruh sağlığı hizmetlerine erişimi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de sağlık sistemine çok büyük ihtiyaç duyulduğunu ancak sistemin önemli bir kısmının yok olmuş veya ciddi şekilde bozulmuş durumda olduğunu söyleyen Ghebreyesus, Gazze'de tam kapasiteyle çalışan bir hastanenin olmadığını bildirdi.

"Temel ilaç, ekipman ve sağlık çalışanı sıkıntısı kritik düzeyde"

DSÖ Genel Direktörü, "( Gazze'deki) 36 hastanenin sadece 14'ü (kısmen) çalışıyor. Temel ilaç, ekipman ve sağlık çalışanı sıkıntısı kritik düzeyde. Ateşkes yürürlüğe girdiğinden beri DSÖ hastanelere daha fazla tıbbi malzeme gönderiyor, ek acil sağlık ekipleri görevlendiriyor ve tıbbi tahliyeleri artırıyor." diye konuştu.

Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan 15 bin hasta olduğunu ve bunların arasında 4 bin çocuğun da bulunduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, tıbbi tahliye beklerken 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Ghebreyesus, "( Gazze'ye) Yardım akışı artmış olsa da hala ihtiyaç duyulanın çok küçük bir kısmı. Refah Sınır Kapısı'nın geçen hafta açılması gerekiyordu. Mısır'daki El-Ariş Limanı'nda önemli miktarda yardım birikti ve yardımlar sınır kapısı açılır açılmaz Gazze'ye girmeye hazır." dedi.

Bugünün sağlık ihtiyaçlarına yerinde yanıt vermeye odaklandıklarını kaydeden DSÖ Genel Direktörü, Gazze sağlık sisteminin uzun vadeli toparlanması ve yeniden inşası için ortaklarla birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Ghebreyesus, gelecek gün ve haftalarda DSÖ'nün 4 alana odaklanacağına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birincisi, hayat kurtaran ve yaşamı sürdüren temel sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi. İkinci olarak, halk sağlığı istihbaratının, erken uyarının ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün güçlendirilmesi. Üçüncüsü, sağlık ortaklarının koordinasyonu. Dördüncü olarak ise sağlık sisteminin toparlanması, rehabilitasyonu ve yeniden inşasının desteklenmesi. 60 günlük ateşkes planımız 45 milyon dolara ihtiyaç duyuyor ancak Gazze'nin sağlık sisteminin yeniden inşasının toplam maliyeti en az 7 milyar dolar olacak."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.