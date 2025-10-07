Dünya Sağlık Örgütü: Her 5 Yetişkinden 1'i Tütün Bağımlısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanılan kişi sayısında yaşanan azalmaya rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiğini belirtti.

DSÖ, küresel olarak tütün kullanımıyla ilgili yeni raporunu açıkladı.

Dünya genelinde sigara tüketiminin azaldığı ancak tütün salgınının henüz bitmediği aktarılan raporda, 2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısının 2024'te 1,2 milyara düştüğü kaydedildi.

Raporda, 2010'dan bu yana tütün kullanan kişi sayısının 120 milyon azaldığı, bunun da göreceli olarak yüzde 27'lik bir düşüşe denk geldiği ifade edildi.

Milyonlarca insanın tütünü bırakması veya başlamamayı tercih etmesine rağmen dünya genelinde her 5 yetişkinden 1'inin tütün bağımlısı olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, tütün kullanımının her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme yol açmaya devam ettiği bilgileri paylaşıldı.

"Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan artık elektronik sigara kullanıyor"

Raporda, küresel elektronik sigara kullanımına ilişkin rakamların endişe verici olduğunun altı çizildi.

"Dünya genelinde 100 milyondan fazla insan artık elektronik sigara kullanıyor" denilen raporda, bu 100 milyon kişiden çoğunluğu yüksek gelirli ülkelerde olmak üzere en az 86 milyonunu yetişkinlerin, en az 15 milyonunu ise 13-15 yaşında ergen çocukların oluşturduğu belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünya genelindeki ülkelerin tütün kontrol çabaları sayesinde milyonlarca insan tütün kullanımını bırakıyor veya tütün kullanmaya başlamıyor." ifadesini kullandı.

Tütün endüstrisinin, bu güçlü ilerlemeye, gençleri agresif bir şekilde hedef alan yeni nikotin ürünleriyle karşılık verdiğini vurgulayan Ghebreyesus, hükümetlere, kanıtlanmış tütün kontrol politikalarını uygulamada daha hızlı ve daha güçlü hareket etme çağrısında bulundu.