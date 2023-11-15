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Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze) Şifa Hastanesi'ne askeri saldırı yapıldığına dair haberler son derece endişe verici. Sağlık personeli ve hastaların...

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Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze) Şifa Hastanesi'ne askeri saldırı yapıldığına dair haberler son derece endişe verici. Sağlık personeli ve hastaların güvenliğinden kaygılıyız.

Dünya Sağlık Örgütü : (Gazze) Şifa Hastanesi'ne askeri saldırı yapıldığına dair haberler son derece endişe verici. Sağlık personeli ve hastaların güvenliğinden kaygılıyız

Kaynak: AA / Güncel

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