Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle...
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Dünya Sağlık Örgütü: (Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü : ( Gazze'den kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi) Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz
Kaynak: AA / Güncel