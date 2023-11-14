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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet...

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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü : Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Gazze Sağlık Güncel Haberler

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