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Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: "İsrail'in (Filistinlileri sürdüğü) Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket...

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Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: "İsrail'in (Filistinlileri sürdüğü) Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi"

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: " İsrail'in (Filistinlileri sürdüğü) Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi"

Kaynak: AA / Güncel

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