Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: "İsrail'in (Filistinlileri sürdüğü) Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket...
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Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: "İsrail'in (Filistinlileri sürdüğü) Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi"
Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: " İsrail'in (Filistinlileri sürdüğü) Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi"
Kaynak: AA / Güncel