Dünya Sağlık Örgütü: 821 Sağlık Hizmetine Saldırı, 1121 Ölü
Dünya Sağlık Örgütü, 2023 yılında sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırının gerçekleştiğini ve bu saldırılarda toplam 1121 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık hizmetlerinin güvenli bir şekilde sunulması ve korunması gerektiği vurgulandı.
DSÖ, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı gerçekleşti, 1121 kişi hayatını kaybetti ve 645 sağlık çalışanı ile hasta yaralandı." denildi.
Sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunmasının yanı sıra güvenli ve sürekli olarak sunulması gerektiği bildirilen paylaşımda, sağlık hizmetlerine erişimin şiddet, tehdit veya korkudan uzak bir şekilde sağlanması çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel