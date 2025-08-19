Dünya Sağlık Örgütü: 821 Sağlık Hizmetine Saldırı, 1121 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, 2023 yılında sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırının gerçekleştiğini ve bu saldırılarda toplam 1121 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık hizmetlerinin güvenli bir şekilde sunulması ve korunması gerektiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırının olduğunu ve 1121 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı gerçekleşti, 1121 kişi hayatını kaybetti ve 645 sağlık çalışanı ile hasta yaralandı." denildi.

Sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunmasının yanı sıra güvenli ve sürekli olarak sunulması gerektiği bildirilen paylaşımda, sağlık hizmetlerine erişimin şiddet, tehdit veya korkudan uzak bir şekilde sağlanması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi

Beyaz Saray'daki tarihi zirveye Zelenski'nin teklifi damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.