Dünya Sağlık Asamblesi, Taiwan'ın Katılımıyla İlgili Teklifi Bir Kez Daha Reddetti

Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar merci olan 76. Dünya Sağlık Asamblesi, Pazartesi günü Taiwan'ın yıllık toplantıya gözlemci olarak katılmasına ilişkin teklifi gündemine almama kararı aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar merci olan 76. Dünya Sağlık Asamblesi, Pazartesi günü Taiwan'ın yıllık toplantıya gözlemci olarak katılmasına ilişkin teklifi gündemine almama kararı aldı.

Küresel sağlık güvenliği halihazırda önemli zorluklarla karşı karşıya iken, üye devletlerin çoğu bu sorunların üstesinden gelmek için dayanışma ve işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri ise bu eğilime karşı çıkarak Taiwan'la ilgili önerilerde ısrar ediyor. DPP yetkilileri, Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılım çabalarını hızlandırarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" amaçlı ayrılıkçı faaliyetleri için siyasi bir manevraya girişiyor.

Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Chen ayrıca, Taiwan'ın DSÖ faaliyetlerine katılımının tek Çin ilkesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cenevre'den bildiriyor. (XHTV)