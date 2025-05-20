Dünya Sağlık Asamblesi Taiwan'ın Gözlemcilik Önerisini Reddetti

CENEVRE, 20 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, Taiwan'ın yıllık kurula gözlemci olarak katılmasına yönelik sözde önerinin gündeme alınmamasına karar verdi.

Çin'in Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve İsviçre'deki diğer Uluslararası Kuruluşlar için Daimi Temsilcisi Chen Xu pazartesi günkü genel kurulda yaptığı konuşmada, bazı ülkelerin "Taiwan'ın Dünya Sağlık Asamblesi'ne gözlemci olarak katılmak üzere davet edilmesi" yönündeki sözde önergesi konusunda 78. Dünya Sağlık Asamblesi'nin aldığı karar ile ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı ve Dünya Sağlık Asamblesi'nin 25.1 sayılı kararının, Taiwan da dahil olmak üzere Çin'in temsili konusunu kapsamlı ve nihai şekilde çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Chen, Dünya Sağlık Asamblesi'nin Taiwan'la ilgili sözde önergeleri art arda reddederek BM'nin yetkisini ve savaş sonrası uluslararası düzeni koruduğunu ifade etti.

Chen, "Taiwan'ın bağımsızlığı" iddiasının çıkmaz sokak olduğunu gerçeklerin ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.