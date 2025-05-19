Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78. Toplantısı Cenevre'de Başladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'nci toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan toplantının açılışında, Filipinler Sağlık Bakanı Teodoro Javier Herbosa, 78'nci DSA'nın başkanı seçildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'de yürüttükleri çocuk felci aşılama kampanyasıyla bu hastalığın önüne geçtiklerini belirterek, Gazze halkının birçok başka tehditle de karşı karşıya kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, "(İsrail'in Gazze'ye uyguladığı) Son ablukanın üzerinden 2 ay geçti ve 2 milyon insan açlıktan ölürken, 116 bin ton gıda sadece birkaç dakika uzaklıktaki sınırda engelleniyor. Devam eden ablukada gıda dahil insani yardımların kasıtlı olarak engellenmesiyle Gazze'de kıtlık riski artıyor. Artan çatışmalar, tahliye emirleri, daralan insani alan ve yardım ablukası, zaten çökmüş bir sağlık sisteminde çok sayıda can kaybına neden oluyor." dedi.

İlaçlar Gazze sınırında beklerken insanların önlenebilir hastalıklardan öldüğünü söyleyen Ghebreyesus, hastanelere yapılan saldırılar nedeniyle bakım hizmeti sunulmadığını belirtti.

Ghebreyesus, "DSÖ, Kasım 2023'ten bu yana 617 kanser hastası dahil 7 bin 300'den fazla hastanın tıbbi tahliyesini destekledi. Ancak 10 binden fazla hastanın hala Gazze'den tıbbi tahliyeye ihtiyacı var." diye konuştu.

DSÖ üyesi ülkelerden daha fazla hasta kabul etmelerini istediklerini vurgulayan Ghebreyesus, "İsrail'den, bu tahliyelere ve acilen ihtiyaç duyulan gıdalar ile ilaçların girmesine izin vermesini istiyoruz." diye konuştu.