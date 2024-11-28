Dünya Robot Olimpiyatı 2024 İzmir'de Başladı

Dünya Robot Olimpiyatları Derneğince düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 2024'ün uluslararası finali, İzmir'de düzenlenen törenle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Fuar İzmir'de gerçekleştirilen final organizasyonuna katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünyadan genç yaştaki katılımcıları İzmir'de ağırlamanın önemini anlattı.

Açılış öncesi 8-19 yaş aralığındaki öğrencilerin projelerini görme imkanı bulduğunu aktaran Özel, doğal afetlerde insanlara yardım edecek ve doğayı korumak için iş görebilecek projeleri dikkatle incelediğini belirtti.

Özel, İzmir'de 4 yıl önce depremde 117 kişinin öldüğünü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de binlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün doğal afetlerde, depremlerde, enkazdan yaralı çıkarmaya yönelik çok sayıda doğa dostu robotik projeyi görmek gerçekten ümit verici. Türkiye'nin en batısındaki ilden bütün dünyaya seslenmek isteriz ki çocuklar yaşatmak için çalışmalılar, yaşatmak için birbiriyle yarışmalılar. Ayrıca yine çocuklar asla eğitimden, beslenmeden, barınmadan ve ailelerinden yoksun kalmamalılar. Bugün dünyanın dört bir tarafındaki tüm çatışmaların bitmesini, özellikle Ukrayna'daki çocukların ölmemesini, Filistin'deki çocukların ölmemesini, Filistin'deki katliamın bir an önce durmasını, Ukrayna'daki savaşın bir an önce durmasını ümit ederek, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü sizlere ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum, yurtta barış dünyada barış."

Dünya Robot Olimpiyatları Derneğinin danışma konseyi başkanı Brent Hutchseon ile derneğin genel sekreteri Claus Ditlev Christensen de yarışma hakkında bilgilendirme yaptı.

Finalde 9'u Türkiye'den 90 ülkeden 564 takım yarışacak. Takımlar RoboMission, Geleceğin Mucitleri, Geleceğin Mühendisleri ve RoboSpor klasmanlarında en ileri teknoloji, robotik ve inovasyon becerilerinin sergilendiği rekabet ortamında dereceye girmek için mücadele edecek.

Organizasyon 30 Kasım'da sona erecek.