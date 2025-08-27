Dünya Posta Birliği, ABD'ye Gönderimleri Askıya Aldı

CENEVRE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Posta Birliği, üyesi olan olan 25 ülkenin, ABD yönetiminin değeri 800 ABD dolarının altında olan ithalatların gümrük işlemlerine ilişkin kurallarında planladığı değişikliklerle ilgili belirsizliğin sürmesini gerekçe göstererek ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in posta sektöründe uzmanlaşmış kuruluşu olan ve 192 üyeye sahip birlik, salı günü yaptığı açıklamada yeni operasyonel gerekliliklerin ayrıntılarının üyelerine açık şekilde iletilmesini sağlamak için ABD'li yetkililerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Genel Direktör Metoki Masahiko'nun pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdiği mektupta üye ülkelerin olası aksaklıklar konusundaki endişelerini ilettiği de ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesine göre 800 ABD dolarından az değere sahip malların gümrüksüz girişine izin veren ve uzun süredir yürürlükteki "de minimis" muafiyet kuralı 29 Ağustos'ta sona erecek.

Dünya Posta Birliği, üye ülkeleri yeni gerekliliklerin etkilerine hazırlamak için olası tüm önlemleri aldığını kaydetti.