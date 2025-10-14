Haberler

Dünya Palyatif Bakım Günü'nde Tekirdağ'da Etkinlik Düzenlendi

Güncelleme:
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında moral ve motivasyon sağlamak için etkinlik düzenlendi. Palyatif servisinde tedavi gören hastalar ve çalışanlar tarafından hazırlanan el emeği ürünler kermeste sergilendi.

Palyatif servisinde tedavi gören hastalar ve çalışan personel tarafından hazırlanan el emeği ürünler, kermeste vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ve hastane başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da etkinliğe katılarak yapılan ürünleri inceledi.

Onar ve Tabakoğlu, ürünlerin ortaya çıkmasında emek veren hastalara ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
