Dünya Palyatif Bakım Günü'nde Tekirdağ'da Etkinlik Düzenlendi

Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde etkinlik düzenlendi.

Hastanede, hasta ve hasta yakınları için moral ve motivasyon sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Palyatif servisinde tedavi gören hastalar ve çalışan personel tarafından hazırlanan el emeği ürünler, kermeste vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ve hastane başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da etkinliğe katılarak yapılan ürünleri inceledi.

Onar ve Tabakoğlu, ürünlerin ortaya çıkmasında emek veren hastalara ve personele teşekkür etti.