Dünya Ormancılık Günü'nde 5 Bin Servi Fidanı Dağıtıldı

Dünya Ormancılık Günü'nde 5 bin servi fidanı dağıtıldı

KİLİS - Kilis'te 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında vatandaşlara 5 bin servi fidanı dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar fidanlara yoğun ilgi gösterdi.

Yetkililer, orman varlığını artırmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, isteyen vatandaşların Kilis Orman İşletme Müdürlüğü'nden de servi fidanı temin edebileceğini belirtti.

Ormancılık Günü dolayısıyla yapılan fidan dağıtımının doğaya katkı sunacağına dikkat çeken yetkililer, ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek isteyen herkesi fidan dikmeye davet etti.