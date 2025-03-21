Dünya Ormancılık Günü'nde 5 Bin Servi Fidanı Dağıtıldı
Kilis'te 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinliği kapsamında vatandaşlara 5 bin servi fidanı dağıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, orman varlığını artırma ve çevre bilinci oluşturma amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye davet edildi.
Dünya Ormancılık Günü'nde 5 bin servi fidanı dağıtıldı
KİLİS - Kilis'te 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında vatandaşlara 5 bin servi fidanı dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar fidanlara yoğun ilgi gösterdi.
Yetkililer, orman varlığını artırmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, isteyen vatandaşların Kilis Orman İşletme Müdürlüğü'nden de servi fidanı temin edebileceğini belirtti.
Ormancılık Günü dolayısıyla yapılan fidan dağıtımının doğaya katkı sunacağına dikkat çeken yetkililer, ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek isteyen herkesi fidan dikmeye davet etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel