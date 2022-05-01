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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türk-Suud yakınlaşmasını doğru bir adım olarak görüyor

AA - Gülşen Topçu - Güncel
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türk-Suud yakınlaşmasını doğru bir adım olarak görüyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türk-Suud yakınlaşmasını "doğru yolda atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Türk-Suud yakınlaşmasını "doğru yolda atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.

Karadaği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kur'an-ı Kerim'de İslam ümmetini ahlak ve inanç temelinde oluşturan ve çıkan sorunlar karşısında da onu koruyacak ayetlere atıfta bulunan Karadaği, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşmasının doğru yolda atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.

Erdoğan ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ramazan ayında gerçekleştirdiği ziyaretin dost ve kardeş Suudi Arabistan'la yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını" ifade etmişti.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Müslüman, Türk, Güncel, Haberler

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