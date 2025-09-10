Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail'e Sert Kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını sert bir dille kınadı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in işlediği bu yeni terör suçu, sadece bir savaş suçu değil, aynı zamanda Katar'ın egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukuka meydan okumadır." denildi.

Katar'ın Filistin meselesinde yürüttüğü arabuluculuk çabalarına işaret edilen açıklamada, "Doha'nın kan dökülmesine son verme ve mazlumların hakkını savunma yönündeki insani rolü hedef alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Arap ve İslam ülkeleri, Katar'ın egemenliğini ve İslam ümmetinin onurunu savunmak için kararlı bir duruş sergilemelidir." ifadesine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in artan suçlarına karşı acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri sistematik şekilde ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bugün hedef Katar'dır, yarın herhangi bir Arap ya da İslam başkenti olabilir." uyarısında bulunuldu.

" İsrail'in işlemiş olduğu bu tür suçlar, ümmetin Filistin davasına ve Katar'ın insani rolüne desteğini daha da artıracaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'i durdurmak için somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.