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Dünya Müslüman Alimler Birliği: Doha Barış Anlaşması, Çad'da uzlaşıya zemin hazırlayacak

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Dünya Müslüman Alimler Birliği: Doha Barış Anlaşması, Çad'da uzlaşıya zemin hazırlayacak

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Çad Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında imzalanan Doha Barış Anlaşması'nın, kapsamlı ulusal uzlaşıya zemin hazırlayacağını belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Çad Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında imzalanan Doha Barış Anlaşması'nın, kapsamlı ulusal uzlaşıya zemin hazırlayacağını belirtti.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın ev sahipliğinde bugün imzalanan anlaşmadan ötürü Çadlı taraflar tebrik edilirken, anlaşmazlıkları gidermek ve güvenlik ve istikrarı sağlamak için sarf ettiği çabadan ötürü de Doha yönetimine teşekkür edildi.

Söz konusu anlaşmanın, ilerleyen günlerde Çad'da bölgesel ve uluslararası düzeydeki bir katılımla gerçekleşmesi planlanan kapsamlı ulusal uzlaşıya zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Çad'ın istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunmasının başta karar alıcılar olmak üzere tüm Çadlılar sonra da Afrika, Arap ve İslam ülkelerinin sorumluluğunda olduğunun vurgulandığı açıklamada, sorunların çözümünde diyalogun benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Çad Askeri Geçiş Konseyi ve muhalifler arasında Katar'ın ev sahipliğinde mart ayından bu yana devam eden müzakereler sonucu bugün "Doha Barış Anlaşması" imzalanmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Güncel

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