Dünya Müslüman Alimler Birliği açlık grevindeki Filistinli tutuklunun ölümünden ötürü İsrail'i kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail hapishanesindeki açlık grevinin 87. gününde hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan açıklamada, "İşgalcilerin, Filistinli esir Hıdır Adnan'ı idam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Filistinli tutuklulara yönelik nefret içerikli uygulamalarına tepki gösterilen açıklamada, "Filistinlilere karşı çirkin suçlar işleyen, topraklarını gasbeden, Kudüs'ü Yahudileştirmeye çalışan, kadın, çocuk kimseyi ayırt etmeden öldüren, Filistinlileri sürekli haksız yere gözaltına alan İsrail'in uluslararası hukuka aykırı tüm ihlallerinin medya ve tüm yollarla duyurulması" gerektiği belirtildi.

Adnan, 87 gündür açlık grevindeydi

Filistinli Hıdır Adnan, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu.

Filistinli direniş grupları, 44 yaşındaki Adnan'ın dün sabah hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İnsan hakları kuruluşları, Adnan'ın ağırlaşan sağlık durumu nedeniyle hapishaneden hastaneye sevk edilmemesi halinde "kesin ölüm riski ile karşı karşıya olduğunu" açıklarken İsrail otoriteleri bunu reddetmişti.

Defalarca İsrail'in keyfi tutuklamalarına maruz kalan Adnan, 2004 yılında 25 gün, 2012'de 66 gün, 2015'te 56 gün, 2018'de 58 gün ve 2021'de 25 gün süren açlık grevinde bulunmuştu.