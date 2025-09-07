Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye Etabı Tamamlandı

Haberler

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağını Hollandalı Jefrey Herlings kazandı. İkinci sırada Fransız Romain Febvre, üçüncü sırada ise Belçikalı Lucas Coenen yer aldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını, Hollandalı Jefrey Herlings kazandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Yarışta Hollandalı Jefrey Herlings ilk sırada yer alırken, Fransız Romain Febvre ikinci ve Belçikalı Lucas Coenen de üçüncü oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
