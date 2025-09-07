Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye Etabı Tamamlandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağını Hollandalı Jefrey Herlings kazandı. İkinci sırada Fransız Romain Febvre, üçüncü sırada ise Belçikalı Lucas Coenen yer aldı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.
Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel