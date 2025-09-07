Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye Etabı Tamamlandı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını, Hollandalı Jefrey Herlings kazandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Of Türkiye, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Yarışta Hollandalı Jefrey Herlings ilk sırada yer alırken, Fransız Romain Febvre ikinci ve Belçikalı Lucas Coenen de üçüncü oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.