Dünya Liderlerinin Çkp Merkez Komitesi Genel Sekreteri Olarak Seçilen Xi'ye Gönderdiği Tebrik Mesajları

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın çeşitli ülkelerindeki siyasi parti ve hükümet liderleri ve devlet başkanları, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

BEİJİNG, 25 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın çeşitli ülkelerindeki siyasi parti ve hükümet liderleri ve devlet başkanları, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçilen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

El Fetih Hareketi Lideri ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas mesajında Xi'ye soylu misyon ve görevlerini yerine getirme ve ÇKP ve Çin halkına hedeflerine ulaşmada ve barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir hayat sürmede liderlik etme konusunda sürekli başarılı olması dileğinde bulundu.

Birleşik Demokratik İttifak Partisi Lideri ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Kenya halkı ve kendi adına ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Xi'yi sıcak bir şekilde kutladığını söyledi.

Xi'nin halk merkezli ve adanmış liderliğinin örnek teşkil ettiğini belirten Ruto, Kenya'nın ortak geleceğe sahip canlı bir Afrika-Çin topluluğu kurmak üzere Çin'le çalışmayı dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

Zimbabve Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephesi Birinci Sekreteri ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise Xi'nin seçilmesinin, Çin halkının erdemli liderliğe gösterdiği sağlam itimat ve mutlak güveni ortaya koyduğunu dile getirdi.

Xi'nin önerdiği Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin gelişmekte olan ülkelerin yaratıcı şekilde kendi ulusal şartlarına uygun kalkınma yolları aramalarına büyük bir teşvik oluşturduğunu ifade eden Mnangagwa, Xi'nin liderliğiyle Çin halkının Çin'i mutlaka büyük modern bir sosyalist ülke haline getireceğine kesin şekilde inandığını sözlerine ekledi.

Sırbistan İlerici Partisi Lideri ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, sadece Çin için değil, aynı zamanda tüm dünya açısından büyük öneme sahip olduğu söyledi.

Xi'nin Çin'e önündeki kalkınma yolunda yeni başarılar konusunda liderlik edeceğine inandığını vurgulayan Vucic, Sırbistan'ın Çin'le daha güçlü dostane işbirliği geliştirmeyi iple çektiğini belirtti.

Seçilmesinden dolayı Xi'yi kutlayan Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Xi'nin liderliği sayesinde Çin'in refah düzeyini artırmaya devam edeceğine ve iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin yeni sonuçlar üreteceğine inandığını vurguladı.

Vanuatu Devlet Başkanı Nikenike Vurobaravu, Xi'nin liderliği altında ÇKP'nin birlik olup Çin halkına daha büyük kalkınma başarılarında önderlik yapacağına ve uluslararası toplumda daha önemli bir rol oynayacağına güçlü şekilde inandığını söyledi.

Vurobaravu, iki ülke arasında daha yakın bir kapsamlı stratejik ortaklık inşa etmek için Xi ile çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Mahajana Eksath Peramuna Lideri ve Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena, Xi'nin güçlü liderliği sayesinde Çin'in daha fazla ilerleme kaydedeceğine ve Sri Lanka ve Çin arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da derinleşeceğine inandığını dile getirdi.