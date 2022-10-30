Dünya Liderlerinden Çkp Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne Seçilen Xi Jinping'e Kutlama Mesajları

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Dünya genelinde siyasi parti ve hükümet liderleri ile devlet başkanları, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdiler.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Dünya genelinde siyasi parti ve hükümet liderleri ile devlet başkanları, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdiler.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak seçildiğini öğrenmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledikten ve Xi'yi yürekten kutladığını ifade ettikten sonra Türkiye-Çin ilişkilerini, iki ülke halklarının yararına daha fazla ilerletmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.

Çin'in modernizasyon yolunun Namibya ve diğer gelişmekte olan ülkelere huzur içinde kalkınmanın yeni bir seçeneğini sunduğunu söyleyen Namibya'nın Güneybatı Afrika Halkları Örgütü (SWAPO) Partisi Başkanı ve Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, Xi'nin güçlü liderliğinde Çin'in, şiddetli rüzgarlar, hatta fırtınalarla başarılı bir şekilde başa çıkacağından ve kalkınmada kayda değer başarılar elde etmeye devam edeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Kongo İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkanı ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Kongo İşçi Partisi'nin Xi'nin seçilmesinin yeni bir dönem başlatacağını ve Çin'in kalkınması ve ortak bir geleceğe sahip insan topluluğu kurulmasına sağlam bir temel oluşturacağına inandığını söyledi.

ÇKP liderliğinde Çin'in her açıdan büyük ve modern bir sosyalist ülke olacağını ifade eden Brunei Darussalam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah, Çin'in büyük bir ülke olarak stratejik bir öncü rolünü sürdürmesini ve iki ülkenin halkların daha fazla yarar getireceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Xi'nin seçimine ilişkin en içten tebriklerini ileten Butan'ın 4. Kralı Jigme Singye Wangchuck, Xi'nin güçlü liderliğinde Çin'in benzeri görülmemiş istikrar ve refahı başardığını ve dünya barışının korunması ve dünyanın kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, iki ülkeye ve insanlarına daha fazla fayda sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda Bahreyn-Çin işbirliğini güçlendirmek ve pekiştirmek için Xi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Xi'nin, Çin'in uluslararası ve bölgesel ilişkilerdeki statüsünü ve etkisini pekiştirerek çeşitli alanlarda büyük başarılar elde etmesine öncülük ettiğini kaydeden Fas Kralı 6. Muhammed, iki ülkenin stratejik ortaklığını pekiştirmeye devam etmek için Xi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.