Dünya Liderlerinden Çkp Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne Seçilen Xi Jinping'e Kutlama Mesajları

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Dünya genelinde siyasi parti ve hükümet liderleri ile devlet başkanları, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdiler.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Dünya genelinde siyasi parti ve hükümet liderleri ile devlet başkanları, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Merkez Komitesi Genel Sekreteri seçilmesinden dolayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e kutlama mesajları gönderdiler.

Filipinler Federal Parti Başkanı ve ülkenin Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Çin'in Xi'nin liderliğinde son on yılda geniş kapsamlı dönüştürücü başarılara imza attığını söyleyerek ikili ilişkileri derinleştirmek ve her iki ülkenin kalkınmasının yanı sıra bölgesel barış, refah ve istikrara da katkıda bulunmak için ÇKP'nin yeni merkezi liderliğiyle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Xi'ye içten selam ve tebriklerini ileterek Hindistan-Çin ilişkilerinin gelişmesine yeni bir ivme kazandırmak için Xi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella büyük güçlüklerle karşı karşıya bulunan dünyanın barış ve kalkınmaya destek olma görevini üstlenmesi ve bunu gerçekleştirmek için yorulmaksızın çalışması gerektiğini söyleyerek Xi'ye en sıcak tebriklerini iletti.

Çin Komünist Partisi'nin parlak başarılarını ve Çin halkının yaşam standartlarının yükseltilmesine yaptığı verimli katkıları takdir ettiğini belirten Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Xi'nin seçilmesinin ÇKP ve Çin halkının ona duyduğu güveni yansıttığına işaret etti.

Kamerun Demokratik Halk Hareketi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Paul Biya, iki parti ve iki ülke arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin Xi'nin liderliğinde güçleneceğine duyduğu güveni dile getirdi.

Ruanda Yurtsever Cephesi lideri ve aynı zamanda ülkesinin Devlet Başkanı Paul Kagame, Xi'nin seçilmesinin tüm partinin ona duyduğu güven ve inancı yansıttığını söyledi. Kagame, Xi'nin Çin'i ileri götürmedeki başarılarının devamını dileyerek partisi ile ÇKP arasında ve bunun yanı sıra ülkeleri arasında dostane ilişkileri güçlendirmek için Xi ile birlikte çalışmaya çok istekli olduğunu belirtti.

Zambiya ve Çin'in tüm şartlara dayanıklı bir dostluğa ve çok çeşitli alanlarda verimli bir işbirliğine sahip olduklarına işaret eden Zambiya Ulusal Kalkınma için Birleşik Partisi Başkanı ve Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, halklarının yararına ikili ilişkileri derinleştirmek için Xi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Surinam İlerici Reform Partisi Başkanı ve Surinam Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi, ÇKP'nin her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşasında elde ettiği büyük başarıların etkileyici olduğunu söyledi. Çin'in barış içinde ve dostane bir uluslararası ortam yaratılmasında aktif bir rol oynamaya devam edeceğine ilişkin samimi umutlarını dile getiren Santokhi, Surinam-Çin stratejik işbirliği ortaklığının sağlam bir şekilde ilerletilmesine katkıda bulunmak için Xi ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Çin'in Xi'nin önderliğinde, İkinci 100 yıllık Hedefleri olan her bakımdan büyük bir modern sosyalist ülke inşasını gerçekleştireceğine ve Çin halkına fayda sağlamaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Çin'in adalet ilkesini her zaman üstte tuttuğunun, barışı güvence altına aldığının ve insanlığın ortak kalkınmasına destek olmaya bağlı olduğunun altını çizen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dünyanın dört bir yanından insanların Çin'den yeni beklentiler içinde olduğunu söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, seçilmesinden dolayı Xi'yi tebrik etti ve iki ülkenin çeşitli alanlardaki diyalog ve görüş alışverişini derinleştireceğini umduğunu söyledi.

Doğu Timor Halkın Kurtuluşu Partisi Başkanı ve ülkenin Başbakanı Taur Matan Ruak, Çin'in, Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesinin rehberliğinde birçok önemli alanda kayda değer başarılar gerçekleştirdiğini söyledi. Ruak, kendi ülkesinin inşası için büyük gayretle çalışmakta olan Doğu Timor'un, Çin'in kalkınmada gösterdiği başarılardan ve modernleşmede izlediği yoldan ders almaya hazır olduğunu belirtti.