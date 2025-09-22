Dünya Liderleri Filistin İçin İki Devletli Çözümde Bir Araya Geliyor

(ANKARA) - Fransa ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu öncesi zirvede, dünya liderleri Filistin ve İsrail konusunda iki devletli çözüme destek verecek. İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından bugün Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino'nun Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor. İsrail ve ABD zirveyi boykot edecek.

Fransa ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde düzenlenen zirvede, bugün çok sayıda dünya lideri, Filistin ve İsrail konusunda "iki devletli çözüm"e destek sağlamak için bir araya gelecek. Zirvede, bazı liderlerin resmi olarak Filistin Devleti'ni tanıması bekleniyor. Batı medyasında yer alan haberlere göre bu adım, İsrail ve ABD'den tepkiler çekebilir.

Zirvede Filistinlilere destek mesajı verilmesi beklenirken, İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, zirveyi bir "sirk" olarak nitelendirerek İsrail ve ABD'nin zirveyi boykot edeceğini açıkladı.

6 ülkenin daha Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz, dün Filistin'i "devlet" olarak tanıdı. İngiltere'ninnin Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından, bugün Londra'daki eski Filistin Misyonu şimdiki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin bayrağı göndere çekildi.

Bugün ise Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra ve San Marino'nun Filistin'i "devlet" olarak tanıması bekleniyor.

Fransa Dışişleri Bakan Barrot: "Öğleden sonra BM Genel Kurulu'na kararı sunacağız"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa merkezli TF1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın (Emmanuel Macron) bu öğleden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunacağı karar, sembolik, hemen alınmış ve siyasi bir karardır; Fransa'nın iki devletli çözüme olan bağlılığını gösterir" dedi.

Ülkenin başkenti Paris'te dün gece Eyfel Kulesi'ne Filistin ve İsrail bayrakları yansıtıldı.

Almanya ve İtalya'nın kısa vadede böyle bir adım atmasının yakın zamanda olası görünmediği söyleniyor. Almanya hükümeti, bugün "İsrail işgali altındaki topraklarda daha fazla ilhak yapılmaması gerektiğini" belirtti. İtalya ise Filistin devletini tanımanın "ters etki yaratabileceğini" açıkladı.

2024'te, Norveç, İspanya ve İrlanda Filistin'i "devlet" olarak tanımıştı.

İsrailli yetkililer, tanımaların "sembolik" olduğunu düşünüyor

Öte yandan, İsrailli yetkililer, tanımaların büyük ölçüde sembolik olmasını bekliyor. Ancak İsrail işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak etmeyi ve Paris'e karşı bazı özel ikili önlemler almayı değerlendiriyor.

BAE'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine tepki gelebilir

Batı medyasında yer alan haberlere göre ilhak, Orta Doğu'da geniş diplomatik etkiye sahip bir küresel petrol gücü ve ticaret merkezi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi kilit ülkelerin tepkisini çekebilir ve İsrail'in zarar görmesine yol açabilir.

2020'de ABD'nin aracılığıyla imzalanan Abraham Anlaşmaları çerçevesinde İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkeleri arasında öne çıkan BAE, böyle bir adımın anlaşmanın ruhunu zedeleyeceğini belirtti.

ABD yönetimi ise, İsrail'e karşı önlemler alan ülkeler için olası sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.