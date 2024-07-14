Dünya Liderleri, Donald Trump'a Geçmiş Olsun Mesajları Yayınladı

(ANKARA) - Dünya liderleri, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde düzenlediği miting sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramış, Trump'ın kulağından yaralandığı görülmüştü. Sağ yanağına kan aktığı görülen Donald Trump, etrafında kalkan oluşturan görevliler tarafından kürsüden uzaklaştırılmıştı. Trump'ın sözcüsü Cheung, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,"Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor" dedi.

Trump için geçmiş olsun dileklerini ileten dünya liderlerinin mesajları şöyle:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Düşüncelerim bir suikast girişiminin kurbanı olan Başkan Donald Trump ile birlikte. Kendisine acil şifalar diliyorum. Bir seyirci hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Bu demokrasilerimiz için bir trajedidir. Fransa, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde vurulduğunu öğrendiğimde dehşete kapıldım. Bu tür bir şiddetin hiçbir haklı gerekçesi ve dünyanın hiçbir yerinde yeri yoktur. Şiddet asla galip gelmemelidir. Donald Trump'ın şu anda güvende olduğunu öğrendiğim için rahatladım ve kendisine acil şifalar diliyorum. Bu saldırının kurbanı olan miting katılımcısının yakınlarına başsağlığı diliyorum. Amerika'nın bu olaydan daha güçlü çıkmasını diliyorum.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Siyasi şiddet asla kabul edilemez. Düşüncelerim eski Başkan Trump, etkinlikte bulunanlar ve tüm Amerikalılarla birlikte.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer: Başkan Trump'ın mitingindeki şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Siyasi şiddetin hiçbir türünün toplumlarımızda yeri yoktur ve düşüncelerim bu saldırının tüm kurbanlarıyla birliktedir.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Bu karanlık zamanda düşüncelerim ve dualarım Başkan Trump ile birlikte.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu: Sara ve ben, Başkan Trump'a yönelik saldırı karşısında şok olduk. Güvenliği ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın bir miting sırasında vurulduğu Pennsylvania'dan gelen gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Kendisine acil şifalar dilerken, önümüzdeki kampanya döneminde diyalog ve sorumluluğun nefret ve şiddete galip gelmesi temennisinde bulunuyorum.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi: Dostum, eski Başkan Donald Trump'a yönelik saldırıdan derin endişe duyuyorum. Olayı şiddetle kınıyorum. Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur. Kendisine acil şifalar diliyorum.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida: Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum.