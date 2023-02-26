Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti Güncel Haberler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise telefonla görüştüğü Erdoğan'a, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini aktardı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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