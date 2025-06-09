Dünya Liderleri BM Okyanus Konferansı İçin Nice'te Bir Araya Geliyor

Dünya Liderleri BM Okyanus Konferansı İçin Nice'te Bir Araya Geliyor
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Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek olan BM Okyanus Konferansı'nda, dünya çapında 120'den fazla lider okyanusların korunması ve iklim değişikliği gibi konuları ele alacak.

Dünya liderleri, Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nın üçüncüsü (UNOC3) için bugün Fransa'da bir araya geliyor.

Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı olan Nice kentinde 9-13 Haziran tarihlerinde yapılacak konferansa Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 120'den fazla ülkenin devlet başkanı, başbakanı ya da üst düzey temsilcisi katılacak.

Konferans Kosta Rika ve Fransa'nın eş başkanlığında düzenlenecek.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunu da bir araya getirecek konferansta ayrıca iklim değişikliği ve insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altında olan okyanusların korunmasına yönelik adımlar ele alınacak.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, konferansın iklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı avlanma, yasa dışı balıkçılık gibi çok sayıda tehditle karşı karşıya olan uluslararası okyanus yönetiminin gündeminde "önemli bir dönüm noktası" olacağı belirtildi.

Açıklamada, konferansın amacının sivil toplum kuruluşlarını, bilim çevrelerini, özel sektör ve yerel halkı bir araya getirerek "okyanusların korunmasını sürdürülebilir kılmak için harekete geçmek" olduğu kaydedildi.

BM Okyanus Konferansı'nın ilki 2017'de İsveç ve Fiji'nin eş başkanlığında New York'ta, ikincisi ise 2022'de Portekiz ve Kenya'nın öncülüğünde Lizbon'da yapılmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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