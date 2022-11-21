Dünya Kupası hak ihlallerinin gölgesinde başlıyor

Normalde turnuva vesilesiyle dünyanın dört bir köşesini futbol heyecanı sarar. Ama bu sefer turnuvanın parıltısı epey gölgeli. Milyonlarca göçmen işçi sekiz stadyum, yenilenmiş bir havaalanı ve toplu taşıma sistemi inşa etmek için çalıştı.

Normalde turnuva vesilesiyle dünyanın dört bir köşesini futbol heyecanı sarar. Ama bu sefer turnuvanın parıltısı epey gölgeli. Milyonlarca göçmen işçi sekiz stadyum, yenilenmiş bir havaalanı ve toplu taşıma sistemi inşa etmek için çalıştı. Ancak insan hakları örgütleri kötü koşullarda çalışmaya zorlanan göçmen işçilerin karşı karşıya kaldığı koşullar konusunda uzun süredir alarm veriyor.