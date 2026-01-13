Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden "Dünya Kudüs Haftası" çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Kudüs ve Gazze, yakın bir umut" temasıyla "Dünya Kudüs Haftası" etkinliklerinin bu yıl 13-19 Ocak tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan birliğin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Şeyh Ali Muhyiddin el-Karadaği ve çok sayıda ilim adamı ve akademisyenin yanı sıra ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin açıkladığı bildiride "Dünya Kudüs Haftası'nın sadece sembolik bir anma değil, sürekli ve organize bir eylem ve seferberlik süreci olarak kurgulandığı" belirtildi.

Dünya Kudüs Haftası etkinliklerinin her yıl Recep ayının son haftasında, Miraç gecesi ile Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü özgürleştirmesinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlendiği kaydedilerek, bu yıl yapılacak etkinliklerin 13-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Birlik, Gazze'deki saldırıların ardından ilan edilen kırılgan ateşkes ortamında ve İsrail'in bölgede yol açtığı büyük yıkımın dünya kamuoyunca daha açık şekilde görüldüğü bir dönemde Kudüs'e ve Gazze'ye sahip çıkılması çağrısında bulundu.

İslam dünyasının birçok ülkesinde bulunan İslami oluşumların, hareketlerin ve kurumların "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla bir dizi etkinliği hayata geçireceği ve tüm müslümanlardan bu konuda duyarlılık beklendiği aktarıldı.

Bildiride "İşgal altındaki Kudüs'ün ve İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, Gazze'nin ise tüm dünyadan soyutlanarak maruz bırakıldığı baskı ve tecritin bir an önce son bulması ve ablukanın kaldırılması için tüm insanlığı maddi ve manevi desteğe çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Birlik, Dünya Kudüs Haftası dolayısıyla 13-19 Ocak tarihlerinde kılınacak olan Cuma namazlarında hutbelerde Kudüs'e ver verilmesi çağrısında bulunurken ayrıca dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları, Kudüs ve Aksa meselesinin haklılığını ifade etmek, bu konuda özgür dünyanın desteğini ve adaleti istemek adına barışçıl halk yürüyüşleri yapmaya çağırdı.

Dünya Kudüs Haftası kapsamında hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarına, din adamlarına, akademisyenlere ve medya kuruluşlarına aktif katılım çağrısı yapılırken, Gazze'ye yönelik insani yardım kampanyalarının artırılmasını, İsrail ile normalleşme söylemlerine karşı bilinçlendirme çalışmalarının yoğunlaştırılmasını talep etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Bağımsız bir kuruluş olan Dünya Müslüman Alimler Birliği, aralarında Kuzey ve Güney Amerika'daki ülkelerin de bulunduğu 57 ülkeden on binlerce alim ve düşünürü bünyesinde barındırıyor.

Kuruluşundan bu yana İslami kimliği koruma, iç ve dış tehditlere karşı önlemler alma misyonu yürüten birlik, İslam'ın uygulamalarının her çağ ve mekana göre devam ettirilebilmesini hedefliyor.

Birlik, Yusuf el-Karadavi'nin girişimiyle 2004 yılında çeşitli ülkelerden çok sayıda Müslüman alim ve düşünürlerin katılımıyla kuruldu.

Merkezi 2011 yılında Dublin'den Katar'ın başkenti Doha'ya taşınan ve çatısı altında 50 den fazla İslam alimleri heyetleri barındıran Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne, Şeyh Ali Muhyiddin el-Karadaği başkanlık ediyor.

Dünya Kudüs Haftası

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Kudüs, hicri takvime göre 27 Recep 583'te Haçlı işgalinden kurtarılmıştı. "Dünya Kudüs Haftası" da Kudüs'ün fethedildiği bu tarihi içine alacak şekilde belirlenmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor ve 2003'ten beri İslami kuruluşların birbirini takip eden protestolarına rağmen Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına izin veriyor.

Dünya Kudüs Haftası etkinlikleri, bu yıl 13-19 Ocak 2026 tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinde panel, konferans, yürüyüş, medya kampanyaları ve insani yardım faaliyetleriyle sürdürülecek.