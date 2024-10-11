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Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çevre Temizliği Etkinliği

Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çevre Temizliği Etkinliği
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla İlçe Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Dicle Ortaokulu öğrencileri çevre temizliği yaptı. Eğlenceli etkinlikte sertifikalar verildi ve kız çocuklarının bilinçlenmesine yönelik seminerler düzenlendi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla İlçe Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Dicle Ortaokulu'nda okuyan 40 öğrenci ile çevre temizliği yapıldı. Çeşitli oyun parkurlarında eğlenen ve seminer verilen öğrencilere sertifika verildi.

Silopi Gençlik Merkezi tarafından, Dünya Kız çocukları Günü dolayısıyla Dicle Ortaokulu 7'nci sınıfta okuyan 40 öğrenci ile birlikte engelsiz koşu parkında çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinlikte eldiven takan öğrenciler, parkın içerisindeki çöpleri beraberlerinde getirdikleri çöp torbalarında biriktirdikten sonra çöp konteynerine attı. Ardından öğrenciler, İlçe Gençlik Merkezinden kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında çeşitli oyunları oynayarak eğlendi. Oyunun ardından Silopi Gençlik Merkezi konferans salonunda, kız çocuklarının bilinçlenmelerine yönelik seminer verildi. Seminerin sonundan İlçe Gençlik Spor Müdürü Öner Akdan, öğrencilere katılım sertifikalarını dağıttı.

'KENDİLERİNİ SAVUNABİLECEK GÜÇLÜ BİREYLER OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Gençlik Lideri görevlisi Sevda Bayram, kız çocuklarının kendilerini savunabilecek güçlü bireyler olmalarını temenni ettiğini belirterek, "Kız çocuklarımız için çeşitli parkurlar düzenledik. Parkurlardan önce okullarımıza yazılar gönderdik. Veli izinlerimizi aldık ve kız çocuklarımız ile beraber yakınımızdaki bir parkın temizliğini beraber yaptık. Böylelikle farkındalık oluşturmayı amaçladık. Daha sonra burada antrenörlerimizin eşliğinde çeşitli parkurlar düzenledik. Her bir parkurun başında alanın uzmanı olan eğitmenlerimiz, antrenörlerimiz vardı. Böylelikle yetenekli olan öğrencilerin keşfedilmesini ve eğlenmelerini sağladık. Daha sonra onlara farkındalıklarını arttırmak dijital mahremiyet ve son zamanlarda yaşanan üzücü olaylardan sonra sosyal medyayı daha iyi kullanmaları için çeşitli konularda seminerler, söyleşiler verildi. Beraber muhabbet sohbet ettik. Bu şekilde günü bitirdik. Kız çocuklarımızın daha çok büyük alanlarda, iyi alanlarda mesleklerde, olmasını kendilerini savunabilecek güçlü bireyler olmasını temenni ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılmayı, oyun parkurlarında çok eğlendiklerini söyledi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gençlik Silopi Şırnak Güncel Eğitim Çevre Yaşam Dicle Dünya Spor

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