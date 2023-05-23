Dünya Kaplumbağa Günü'nde Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki kaplumbağalara özel beslenme

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki kaplumbağalar, 23 Mayıs Dünya Kaplumbağa Günü'nde en sevdikleri yeşilliklerle beslendi.

Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında 206 bin metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Soğanlı mevkisindeki alanda sürüngen familyasından kaplumbağalar, görevliler tarafından özel olarak bakılıyor.

Hayvanat bahçesinde bulunan 4 Afrika ve 4 leopar kaplumbağası ile 7 yavruya, hindiba ve benzeri yeşillikler verildi.

Kaplumbağaları görmeye gelen yerli ve yabancı turistler ile çocuklar da kaplumbağa yavruların sevdi.

Kaplumbağa türlerine dikkati çekmek, onların ve yaşam alanlarının korunması için farkındalık oluşturmak amaçlanan Dünya Kaplumbağa Günü, ilk kez 2000'de Amerikan Kaplumbağa Koruma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Dünya Kaplumbağa Günü'nde, kaplumbağaların korunması için atılacak adımların önemi vurgulanıyor, insanların bu konuda daha duyarlı olmalarına yönelik etkinlikler yapılıyor.