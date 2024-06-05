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Dünya Kahvaltı Günü'nde Samsun kahvaltısı sunumu yapıldı

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Samsun Valiliği tarafından Ladik Ambarhan Restoran'da kentin tescilli ürünleri ile 'Samsun kahvaltısı' sunumu gerçekleştirildi. Etkinlikte Ladik Kadın Kooperatifi de ilçenin yerel yemeklerinin sunulduğu stand açarak tanıtım yaptı.

Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla "Samsun kahvaltısı sunumu" gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği tarafından Ladik Ambarhan Restoran'da kentin tescilli ürünleri ile "Samsun kahvaltısı" sunumu yapıldı.

Kahvaltıda Bafra, Çarşamba, Terme pideleri, Alaçam koyun peyniri, Ladik manda yoğurdu, Çakallı menemeni, Salıpazarı kestane balı, Ladik kuşburnu marmelatı, çökelek, gözleme, haşhaşlı ürünler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte Ladik Kadın Kooperatifi de ilçenin yerel yemeklerinin sunulduğu stand açarak tanıtım yaptı.

Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Ladik Kaymakamı Merve Kartal ile diğer ilçelerin kaymakamları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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