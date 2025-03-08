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Dünya Kadınlar Günü'nde Çinli Kadın Milletvekillerinin Rolü Vurgulandı

Dünya Kadınlar Günü'nde Çinli Kadın Milletvekillerinin Rolü Vurgulandı
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Çin'in Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansı'nda kadın milletvekilleri ve danışmanların ülke kalkınmasındaki önemi değerlendirildi.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Takvimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gösterirken, Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ve en üst siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık oturumlarında, kadın milletvekilleri ve siyasi danışmanlar ülkenin kalkınmasını hızlandırmak için önemli roller üstleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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