Dünya Kadınlar Günü'nde Çinli Kadın Milletvekillerinin Rolü Vurgulandı

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Takvimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gösterirken, Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi ve en üst siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık oturumlarında, kadın milletvekilleri ve siyasi danışmanlar ülkenin kalkınmasını hızlandırmak için önemli roller üstleniyor.