Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek 12. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış törenine Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözlemcileri, IBA yöneticileri ile yetkilileri, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde İstanbul'un tanıtım filminin yayımlanmasının ardından Semazen gösterisi gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan ülkelerin bayraklarıyla geçit töreni düzenlenmesinin ardından açılış konuşmaları yapıldı. Tören, dans gösterileriyle sona erdi.

İstanbul'da 21 Mayıs'a kadar sürecek şampiyonaya 73 ülkeden 310 sporcu katılacak. Türkiye, organizasyonda 12 sıkletin tamamında temsil edilecek.

Sporseverler, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı ücretsiz bir şekilde salondan izleyebilecek.

Umar Kremlev: "Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

IBA Başkanı Umar Kremlev, zor bir dönemde büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Tören sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Kremlev, Türk halkının güzel bir ev sahipliği yaptığını aktararak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye devletine, Türkiye Boks Federasyonuna ve başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyorum. Bu zor dönemde böyle bir organizasyon yapma şansı verdiler. Türkiye halkına da ev sahipliği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkanlığı dönemindeki getirdikleri büyük şampiyonalarda dereceye giren sporculara para ödülü uygulamasına değinen Rus spor adamı, şöyle devam etti:

"Ben eski bir boksörüm. Her boksör için maddi ödüller çok önemlidir. Boksörler için en onurlu ve önemli nokta kendi ülkelerinin bayrağını göndere çektirmek ve milli marşını dinletmek. Sporculara böyle bir fırsat tanıyabilmek için ödüllerin önemini biliyoruz. Her şey çok dürüst ve şeffaf olmalı. Madalyalar, saf altından ve gümüşten olmalı. Ayrıca verilecek para ödülleri sporcuları motive edecek. Sadece sevdiği işi yapmıyor, aynı zamanda kazançları da oluyor. Böylelikle ailelerini de geçindirebiliyorlar."

Kremlev, adil maç yönetimine özen gösterdiklerini anlatarak, "Hem IBA hem de kendi adıma sporcuların hakkını korumak en önemli amacım. IBA için büyük bir emek sarf ettik. Neredeyse iflas etmek üzere olan birliğinin borçlarını temizledik. Günümüzde milli federasyonları da maddi anlamda destekler duruma geldik. Boksta sporcuları, antrenörleri ve federasyonları parlak bir gelecek beliyor. Bugün açılışını yaptığımız şampiyona bizim için büyük bir adım." şeklinde görüş belirtti.

Baykan: "Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Mehmet Baykan, İstanbul'da IBA yönetimi ile 73 ülkeden 310 sporcuya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını kaydetti.

Son yıllarda İstanbul'un çok önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığına değinen Baykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu konuda ülke olarak hem beşeri sermayemiz hem de organizasyon tecrübemiz oluştu. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 1 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya klasmanında 5. sıraya yükseldiğimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrasında İstanbul'da yapılmasını son derece önemli buluyoruz. IBA Başkanı ve yönetimine, 73 ülkeden 310 sporcuya ve antrenörlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinen Baykan, "Rusya ile Ukrayna arasında devam eden sevimsiz olayların olduğu bir dönemde 310 sporcunun tüm dünyaya fair-play, dostluk, kardeşlik duygularıyla güçlü bir haykırış ortaya koyacağını umuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin boksta 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'ndan madalyasız döndüğünü hatırlatan Baykan, şunları kaydetti:

"2012 ve 2016'dan buruk döndük. Çünkü sonuçlar ringde değil başka mecralarda belli oluyordu. 2012 ve 2016'da maalesef sporcularımız madalya maçlarında kaybettirildiler. Ne zaman ki dünya boksunda yaşanan yakışıksız olaylara Thomas Bach başkanlığındaki IOC müdahale etti, Türk sporcuları ringde biten maçlarda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Dünya boksunun şeffaflık, temizlik ve fair-play konusunda ne kadar mesafe alması gerektiği ülkemiz örneği üzerinden anlaşıldı. Bu organizasyonun ülkemiz özelinde kadın boksunda daha geniş açılımlara fırsat sağlayacağını umut ediyorum."

Gözgeç: "Ülkemiz dünyanın merkezi"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, böyle büyük organizasyonların Türkiye'ye güvenilir olduğu için verildiğini belirterek, "Ülkemiz dünyanın merkezi. Türkiye, güvenilir, terörden uzak, sağlıklı bir ülke. Böyle olduğu için bu organizasyonları bize veriyorlar." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Gözgeç, yönetiminde bulunduğu IBA'daki değişim sürecinden bahsederek, "IBA'nın anayasasını ve statüsünü değiştirdik. Bugüne kadar sporculara ödül verilmiyordu. Şimdi her sıklette birinci 100 bin, ikinci 50 bin, üçüncüler de 25'er bin dolar olmak üzere 200 bin dolar ödül vereceğiz. 12 sıklet var ve toplamda 2,5 milyon dolara yakın ödül dağıtılacak. Olimpiyat kotası için puan verilecek. Ayrıca madalyalar ilk defa gerçek altın, gümüş ve bronzdan olacak. İlklerin yaşandığı bir Dünya Şampiyonası olacak." ifadelerini kullandı.

Eyüp Gözgeç, IBA'nın İstanbul'da yapılacak genel kurulunda Umar Kremlev'i destekleyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Umar ciddi bir şekilde hizmet ediyor. Bu işin ciddi bir mali sorumluluğu da var. Umar gelmeden IBA'nın 20 milyon dolar borcu vardı. Sponsorlarla o borcu kapattılar. Şu anda IBA'nın kasasında 30-40 milyon dolar da para var. Aldığı kararlar çok ciddi. Artık manipülasyon, adam ayarlama, hak ve hukukun çiğnenmesi gibi olaylar yaşanmıyor. Türkiye olarak bunlardan çok zarar görmüştük ama son olimpiyatlarda hakkımız olanı aldık. Artık dünyada iyi, hakka ve hukuka saygılı bir boks yönetimi olacak. Ben de şimdiki başkan Umar'ı destekliyorum."

Türk boksu olarak 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını dile getiren Gözgeç, "Takımımız çok çok iyi. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bizim için Akdeniz Oyunlar, Avrupa ve Dünya Şampiyonası çok önemli ama en önemlisi 2024 Paris Olimpiyatları." diyerek sözlerini tamamladı.

Roy Jones Jr: "Kadınların gösterdiği güç ve cesaretten her zaman büyüleniyorum"

Törende konuşan 5 farklı sıklette dünya şampiyonu ve IBA elçisi Roy Jones Jr, "Bize yaşattığınız heyecan verici dövüşler ve dakikalar için minnettarım. Geliştirdiğiniz ve gelişmesine katkıda bulunduğunuz boks gelenekleri için teşekkür ediyorum. Ringlere çıkan kadınların gösterdiği güç ve cesaretten her zaman büyüleniyorum. Herkese başarılar dilerim." görüşlerini aktardı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski boksör Estelle Mossely ise şu ifadeleri kullandı:

"Kadın boksunun profesyonel bir seviyeye gelmesi heyecan verici. Müsabakalar sırasında her zaman birbirimizi destekleriz. Galibiyetin ne pahasına olduğunu çok iyi biliriz. Her galibiyetin arkasında uzun yıllar süren sıkı bir çalışma var. Müsabakalar sırasında en iyisini yapmak isteriz ki eve döndüğümüzde pişmanlık duymayalım. İlk kez IBA her madalya alan sporcuya para ödülü takdim edecek. Bunun tüm yeteneklerinizi göstermek için daha büyük bir motivasyon sağlayacağını düşünüyorum. Misafirperver Türkiye'ye, rengarenk İstanbul'a ve turnuvayı organize eden herkese teşekkür ederim."

Maskota ismini sporseverler verecek

Şampiyonanın maskotu olan kedinin adı bir yarışmayla belirlenecek.

IBA'nın Instagram hesabına 17 Mayıs'a kadar gönderilecek isim önerilerinden en beğenileni maskotun ismi olacak. İsim önerisinde bulunan kişi ise bir akıllı telefon kazanacak.

Türkiye'nin gözleri olimpiyat madalyalı sporcularında

Milli takımda gözler olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ve olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu'nda olacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda geçen yaz 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz Sürmeneli, 2019'da elde ettiği dünya şampiyonluğu unvanını korumak için 66 kiloda ringe çıkacak. Son olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz, İstanbul'da da yine altın madalyanın en büyük favorisi olarak mücadele edecek.

Tokyo'da 51 kiloda olimpiyat şampiyonluğunu finalde kaybeden ama Türkiye'ye kadınlarda ilk olimpiyat madalyasını getiren Buse Naz Çakıroğlu ise 2019'da Rusya'da elde edemediği şampiyonluğu almak için yumruk sallayacak. Son dünya ve olimpiyat ikincisi Buse Naz, 50 kiloda mücadele edeceği ringde madalyanın rengini sarıya çevirmeye çalışacak.

2019'da Avrupa şampiyonu olan Elif Güneri 81 kiloda, dünya ikinciliği bulunan Şennur Demir de +81 kiloda Türkiye'nin madalya umutları olarak ringde yer alacak.

Olimpiyat tecrübesi bulunan Esra Yıldız (60 kilo), genç yaş kategorilerinde uluslararası arenada önemli başarılar elde eden Ayşe Çağırır (48 kilo), Beyza Saraçoğlu (52 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Özyol (57 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) da madalya için ay-yıldızlı formayla ringe çıkacak.