Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo son 32 turunda Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 50 kilo ilk tur maçında Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı yenen Buse Naz, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlardan sonra ilk maça çıktıklarını hatırlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlardan sonra en önemli turnuva, o yüzden biraz heyecanlı başladık. Bugün ringde her şey yolundaydı. Köşede hocalarım çok iyiydi. Tribünde ailem, bütün boks severler vardı. Tüm Türkiye, herkes çok motiveydi. Onların da desteğini alarak onlara karşı mahcup olmamak adına elimden geleni yaptım. Umarım diğer geri kalan 4 maçımızda da aynı şekilde devam edip Dünya Şampiyonu oluruz."