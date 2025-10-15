Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Kadınların Rolü Vurgulandı

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, her birine emekleri ve dirayetleri için teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki: Kadının olmadığı yerde tarım eksik, üretim eksik, kalkınma eksiktir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, alın teriyle toprağa can veren, emeğiyle ülkemizin gıda güvenliğine ve tarımsal üretimine yön veren kadın çiftçilerimizin günü…

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda bir farkındalık ve mücadele günüdür.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyoruz ki; Türkiye'de tarımsal üretimin bel kemiği kadınlardır. Kadın çiftçilerimiz, tarlada, bahçede, serada, ağılda; çoğu zaman sabahın ilk ışığından gece yarısına kadar çalışan, üretimin her aşamasında aktif rol alan ama emeği görünmeyen kahramanlarımızdır.

"Kadın çiftçiler güçlenirse kırsal kalkınır"

Ne yazık ki bugün, kadın çiftçilerimiz; tarımda yeterince temsil edilmemekte, sosyal güvenlikten yoksun bırakılmakta, miras, mülkiyet ve arazi kullanımı gibi temel haklardan eşit şekilde yararlanamamakta, tarımsal desteklemelerden hak ettikleri payı alamamakta ve kırsalda sosyal dışlanmayla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum yalnızca kadınlarımızın değil, aynı zamanda ülkemizin tarımsal kalkınmasının da önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Kadın çiftçiler güçlenirse kırsal kalkınır. Kadın emeği görünür olursa tarım sürdürülebilir olur. Kadın desteklenirse üretim büyür, ülke büyür.

CHP olarak kadın çiftçilerimizin karşılaştığı her türlü ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı duruyor, onlara sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda tam destek verilmesi gerektiğini savunuyoruz.

"İktidarımızda kadın emeği kayıt altına alınacak"

İktidarımızda, kadın çiftçilerimize özel destekleme programları hayata geçirilecek, kırsalda kadın kooperatifçiliği teşvik edilecek. kadınların tarım arazelerine ve üretim araçlarına erişimi kolaylaştırılacak, kadın emeği kayıt altına alınacak ve sosyal güvence kapsamı genişletilecek, tarım politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir ilke haline getirilecektir.

Bugün, kadın çiftçilerimizi yalnızca hatırlamakla yetinmiyor, onlara hak ettikleri değeri kazandırmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, her birine emekleri ve dirayetleri için teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki: Kadının olmadığı yerde tarım eksik, üretim eksik, kalkınma eksiktir."