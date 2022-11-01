Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, 9-11 Kasım Tarihlerinde Yapılacak

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- 2022 Dünya İnternet Konferansı (WIC) Wuzhen Zirvesi, 9-11 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Wuzhen'de düzenlenecek.

Bu yılki etkinlik, uluslararası örgütün Temmuz ayında göreve başlamasından bu yana WIC tarafından düzenlenen ilk zirve olacak ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı gerçekleşecek.

WIC Genel Sekreteri Ren Xianliang, 120'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 2.000 temsilcinin konferansa şahsen veya sanal olarak katılarak, sanal gerçeklikte ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşasına bilgelikleriyle katkıda bulunacaklarını söyledi.

Etkinlikte 20 alt forum ile dünyanın önde gelen bilimsel ve teknolojik internet başarılarını duyurma amaçlı bir tören, siber alanda ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etme amaçlı mükemmel projelerin sergileneceği bir sergi, temalı fuar konferansı ve bir küresel internet yarışması da dahil olmak üzere bir dizi faaliyet yer alacak.

Konferans sırasında "Dünya İnternet Kalkınma Raporu 2022" ve "Çin İnternet Kalkınma Raporu 2022" adlı iki rapor yayınlanacak.