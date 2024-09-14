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Dünya İlk Yardım Günü'nde Lise Öğrencilerine Seminer

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Türk Kızılayı Antalya şubesi, 'Dünya İlk Yardım Günü' dolayısıyla Antalya Spor Lisesi'nde lise öğrencilerine seminer düzenledi. 'İlk Yardım ve Spor' temasıyla organize edilen seminerde spor yaralanmaları hakkında bilgiler verildi.

Türk Kızılayı Antalya şubesi, "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında lise öğrencilerine seminer verildi.

Bu yıl "İlk Yardım ve Spor" temasıyla kutlanan gün dolayısıyla organize edilen seminer, Antalya Spor Lisesi'nde yapıldı.

Seminerde, Türk Kızılayı Antalya Şubesi ilk yardım eğitim merkezi çalışanları spor ve spor yaralanmaları konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Seminere öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel

Türk Kızılayı antalya Eğitim Sağlık Güncel Dünya Spor

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