Dünya İlk Yardım Günü'nde Lise Öğrencilerine Seminer

Türk Kızılayı Antalya şubesi, "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında lise öğrencilerine seminer verildi.

Bu yıl "İlk Yardım ve Spor" temasıyla kutlanan gün dolayısıyla organize edilen seminer, Antalya Spor Lisesi'nde yapıldı.

Seminerde, Türk Kızılayı Antalya Şubesi ilk yardım eğitim merkezi çalışanları spor ve spor yaralanmaları konusunda öğrencilere bilgi verildi.

Seminere öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de katıldı.