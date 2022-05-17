Dünya Hipertansiyon Günü'nde Beşiktaş'ta tansiyon ve nabız ölçümü yapıldı - Haberler

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Kardiyovasküler Akademi Derneği tarafından hayata geçirilen "Hayatımın Hızı Kontrolümde" projesi kapsamında Beşiktaş'ta vatandaşların tansiyon ve nabız ölçümleri yapıldı.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında Barbaros Anıtı Meydanı'nda kurulan sağlık çadırında uzman doktorlar, ziyaretçileri tansiyon ve nabız ölçümleri yaparak hipertansiyon konusunda bilgilendirdi.

Kardiyovasküler Akademi Derneği, dünyada önlenebilir ölümlerin en önemli sebebi olan hipertansiyon konusunda farkındalık sağlamayı ve son yıllarda ön plana çıkan hipertansiyon hastalarında yüksek kalp atım hızının, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırdığı bilgisinin önemini vurgulamayı hedefliyor.

Vatandaşlar saat 19.00'a kadar çadırı ziyaret edip tansiyon ve nabızlarını ölçtürebilecek.