Dünya Hipertansiyon Günü - Haberler

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirelli, mesajında, her yıl 17 Mayıs'ın önemli bir sağlık problemi olan hipertansiyona dikkati çekmek için kutlandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hipertansiyonun önlenebilir ölümün en önemli nedenlerinden olduğunu belirten Demirelli, şunları kaydetti:

"Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hipertansiyon tedavisi yalnızca ilaç kullanımından ibaret değildir. Yaşam biçiminin düzeltilmesi, tuzsuz diyet, sigara ve alkolün bırakılması, düzenli spor yapılması, fazla kilolu kişilerin kilo vermesi, her hipertansiyon hastasının mutlaka uyması gereken önlemlerdir. Önlenebilir bir hastalık olan ve erken tanı sayesinde hayat kurtarıcı tedavi şansına sahip hipertansiyonda eşik farkındalıktır."