Dünya halter tarihine rekorlarla imza atan "Cep Herkülü Naim"i hemşehrileri gururla anıyor

Tüm zamanların en iyi haltercisi kabul edilen, 46 dünya rekoruna imza atan, 3 olimpiyat altın madalyası, 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu sahibi ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hatırası Bulgaristan'daki memleketinde yaşatılıyor.

Tüm zamanların en iyi haltercisi kabul edilen, 46 dünya rekoruna imza atan, 3 olimpiyat altın madalyası, 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu sahibi ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hatırası Bulgaristan'daki memleketinde yaşatılıyor.

"Cep Herkülü" lakabıyla tanınan Süleymanoğlu, vefatının 6'ncı yıl dönümünde Bulgaristan'da doğum yeri Ahatlı (Ptiçar) köyünde ve hayatının bir bölümünü geçirdiği Kırcaali iline bağlı Mestanlı şehrinde anılıyor.

Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Naim'i memleketi Mestanlı'da, doğduğu yerde, memleketinde heykelinin önünde rahmetle, saygıyla anıyoruz." dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'da yaşamış olduğu evini de restore ederek müzeye dönüştürmeyi planladıklarını aktaran Kazım, "İsmini dünya sporuna altın harflerle yazdıran bir sporcumuz. Hem Bulgaristan'ın hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin ismini spor dalında en yüksek tepelere taşıdı. Biz de Mestanlı olarak onun başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Mestanlı Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmed Mehmed, şehrin onursal vatandaşı ilan edilen Naim Süleymanoğlu adına kurulan spor salonunun temelinin 1980'li yıllarında atıldığını anlattı.

Spor tesisinde halter, güreş ve masa tenis kulüplerin yer aldığını belirten Mehmed, Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'da 200-300 sporcuya kazanma ruhunu aşıladığını söyledi.

Süleymanoğlu'ndan ilham alan yerli sporcuların büyük başarılar elde ettiğini aktaran Mehmed, "Naim'in izinde giden 3 milli şampiyonumuz var. Belediye olarak amacımız Naim'in kazanma ruhunu, bizim burada yaşayan ve gençlere aşılamaktır." diye konuştu.

Spor kariyeri Mestanlı'da başladı

Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk arkadaşı Mestanlı Güreş Kulübü Başkanı Sevim Gülistan, Süleymanoğlu'nun burada spora başladığını ve kariyerinin ilk iki senesinde Mestanlı'da antrenmanlarını yaptığını anlattı.

Salonda kurulan küçük bir müze köşesinde Naim Süleymanoğlu'nun daha 9-10 yaşındayken kaldırdığı 50 kilogramlık ilk ağırlığını gösteren Gülistan, büyük sporcuyu hatırlatan Atlanta Olimpiyat Oyunları'na giderken taşıdığı spor çantasını, antrenmanlarında kullandığı İstanbul'dan getirilen halısı ve ilkokul öğrenci çantasını da sakladıklarını kaydetti.

Doğduğu mahallede artık kimse yaşamıyor

Naim Süleymanoğlu'nun dünyaya geldiği ve hayatının ilk 4 yılını geçirdiği, Mestanlı'ya yakın Ahatlı köyünde ilk evinin kalıntılarının da olduğu, terk edilmiş Razdelna (Dericioğulları) Mahallesi'nde artık kimse yaşamıyor.

Ancak Ahatlı köyünde de küçük büyük herkes Naim Süleymanoğlu'nun adını biliyor.

Amcası Şaban Süleymanoğlu da yeğenini "anne-baba sözü dinleyen çok iyi bir çocuk" olarak hatırlıyor.

Süleymanoğlu, yeğeninin Türkiye'ye göç ettikten sonra da köyünü fırsat buldukça ziyaret ettiğini, buradaki yakınlarının ve tanıdıklarının durumuyla ilgilendiğini kaydetti.

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını bir kitapta anlatan, arkadaşı Mestanlı Zeybekler Kültür Derneği Başkanı Metin Hasan, ünlü haltercinin vefatından bir ay önce tekrar köyüne gelip hasret giderdiğini anlattı.

Kitabından Süleymanoğlu'na yazılan bir şiiri de okuyan Hasan, "Naim hem Türkiye'yi hem de Bulgaristan'ı çok seviyordu. 'Her iki yer de benim vatanım' derdi." diye konuştu.

"Kalimando"

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun ilkokul öğretmeni Nedyalka Kafova, bir çizgi filminin çok güçlü olan kahramanına benzerliğinden okul arkadaşlarının ona "Kalimando" lakabını verdiklerini söyledi.

Emekli öğretmen Kafova, Süleymanoğlu'nun Mestanlı'ya ilkokul birinci sınıftayken geldiğini anlatarak "Kendisi çok yoksuldu, yıpranmış kıyafet giyiyordu. Vücudu güçlüydü ancak boyu kısa olduğu için kendisine yardım edebilmek için onu ilk sıraya oturttuk. Öğretilenlerini daha iyi görüp takip edebilmesi için." diye konuştu.

Sınıf arkadaşlarının Naim'i çok iyi ağırladığını ve kabul ettiğini belirten Kafova, "Ona yardım etmek için çocuklar adeta kendi aralarında yarışıyordu." dedi.

Kafova, "Naim çok yoksuldu ve kış ortasında yalın ayak giydiği lastikli ayakkabıyla gezerdi. Üzerinde çok ince bir kazak vardı. Okulun içi de soğuktu. Biz ona kıyafet yardımında da bulunurduk. Yemekhanede ücretsiz yemek yiyebilsin diye bir dilekçe yazdım. Öğretmenler birliği bu dilekçeye onay verdi." ifadelerini kullandı.

Spor hayatındaki ilk adımları

Naim Süleymanoğlu'nu sporcu olarak keşfeden ilk antrenörü Hilmi Pekünlü'den de söz eden Kafova, "Antrenör, Naim'i gördüğü zaman müdire hanımdan izin aldı. Ben de Naim'e Kırcaali'de müsabakalara katılması için izin verirdim. İlk antrenmanlarını Momçilgrad (Mestanlı) spor salonunda yapardı. Antrenörü de Naim'in kendi yaşıtlarını geçip, daha büyük ağırlıklar kaldırabileceğini görünce, küçük yaşına rağmen artık müsabakalara katılabildi." ifadelerini kullandı.

Herkesin Naim Süleymanoğlu ile gurur duyduğunu kaydeden Kafova, antrenörü İvan Abaciev'in onu Sofya'ya götürmek ve halterde ulusal kahraman yapmak istediğini anlattı.

Süleymanoğlu ulusal turnuvalar ve Avrupa turnuvalarında birinci olduğunda tüm Mestanlı'nın onu şehir stadında bir araya gelerek karşıladıklarını aktaran Kafova, "Naim, Bulgar halter ekolüne çok büyük değer verdi ve asla buradan yola çıktığını unutmadı." dedi.

Kariyerinde 46 dünya rekoruna imza atan, 3 olimpiyat altın madalyası, 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu sahibi efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayata veda etmişti.