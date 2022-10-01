Dünya Göçebe Oyunlarını üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti Güncel Haberler Bursa'nın İznik ilçesinde devam eden 4. Dünya Göçebe Oyunlarını üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti. Bursa'nın İznik ilçesinde devam eden 4. Dünya Göçebe Oyunlarını üç günde 300 binden fazla kişi ziyaret etti. Dünya Etno spor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısında düzenlenen oyunlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı 40'a yakın geleneksel spor dalının vatandaşlarla buluştuğu organizasyon ilk gün 98 bin, ikinci gün 75 bin bugün ise 200 binin üzerinde misafiri ağırladı. Çocuklardan Göçebe Oyunlarındaki aktivitelere yoğun ilgi Göçebe Oyunlarında müsabakalar devam ederken çocuklara yönelik etkinlikler de yapıldı. Çocuklar etkinlik alanında geleneksel oyunlarla eğlendi. Etkinliklerin üçüncü gününde çocuklar, ok atmadan at binmeye, aşık oyunundan Anadolu masallarına kadar birçok alanda aktivitelere katıldı. Çocuk Obası'nda çocuklara Anadolu Masalları anlatıldı. At binme imkanı bulan çocuklar, daha sonra özel olarak hazırlanan alanda ok atmayı öğrendi. 4. Dünya Göçebe oyunları yarın düzenlenecek olan son müsabakaların ardından yapılacak kapanış töreniyle son bulacak. Güncel Kaynak: AA / Emrah Oktay Bursa İznik Dünya Güncel Haberler

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