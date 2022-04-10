Dünya Gıda Programı, Etiyopya için yardımları ikiye katlama çağrısı yaptı

Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'daki çatışma ve kuraklıktan etkilenenlere el uzatılması için bağışçı ülkelere yardımlarını iki katına çıkarma çağrısı yaptı.

WFP Etiyopya Direktör Yardımcısı Mietek Maj, basına yaptığı açıklamada, kuzeyde çatışmalar, doğuda ise kuraklık yüzünden ülkede milyonlarca kişinin yardım beklediğini belirtti.

Sadece Somali eyaletinde 3,3 milyon kişinin kuraklık nedeniyle yardım beklediğini kaydeden Maj, çatışmalar yüzünden zor durumda kalan Amhara, Afar ve Tigray bölgelerindeki 3,4 milyon kişiye de acil yardım ulaştırmaya çabaladıklarını söyledi.

Maj, gıda yardımlarının peş peşe 3. ayda da azaldığını dile getirerek bağışçı ülkelere insani yardımları iki katına çıkarma çağrısı yaptı.

Etiyopya'da etkisini artıran kuraklığın, 1,5 milyondan fazla besi hayvanını telef ettiği bildirilmişti.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum ederken, Kenya, Somali ve Etiyopya'da milyonlarca kişi su ve otlak bulmak için evini terk etmek zorunda kalıyor.